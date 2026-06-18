Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Artificial Intelligence ni Elon Musk, kasabwat sa mga krimen ng Amerika sa Iran.
Inihayag ng Pentagon ang paggamit ng hukbo ng Amerika ng isang bersyon ng artificial intelligence na "Grok" na pag-aari ni Elon Musk sa panahon ng digmaan sa Iran.
Si Cameron Stanley, Chief Digital at Artificial Intelligence Officer ng US Department of War, ay nagpahayag na ang "Maven" system, gamit ang Grok AI model, ay nakatulong sa mga pwersang Amerikano na maglaan ng higit 2,000 bala sa 2,000 target sa loob ng 96 na oras.
Washington – Anadolu Agency (Hunyo 17, 2026) – Si Cameron Stanley, senior AI officer ng Pentagon, sa mga pahayag sa ilalim ng panunumpa sa isang judicial case ay nagsiwalat na ang espesyal na modelo na "Grok Gov" ay ginamit sa Operation "Epic Fury" laban sa Iran. Inilarawan niya ang tagumpay na ito bilang "patunay ng kapansin-pansing pagtaas ng operational efficiency" na dulot ng teknolohiyang ito at sinabi na ang "Maven Smart Systems" na binuo ng Pentagon at ng Palantir company ay may mahalagang papel sa operasyong ito.
Ang Pentagon, pagkatapos kanselahin ang kontrata sa Anthropic company (dahil sa pagtutol sa ganap na awtomatikong paggamit ng Claude model para sa mga pag-atake), ay lumipat sa paggamit ng mga kakumpitensyang modelo kabilang ang Grok. Ang pagsisiwalat na ito ay ginawa sa panahong ang mga alalahanin tungkol sa walang regulasyong aplikasyon ng artificial intelligence sa pag-aapoy ng digmaan ay tumaas at si Senador Kirsten Gillibrand ay nagsumite rin ng isang panukala upang ipagbawal ang paggamit ng malalaking modelo ng wika nang walang pangangasiwa ng tao sa mga sensitibong military decision.
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