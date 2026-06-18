Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Washington – Wall Street Journal (Hunyo 18, 2026) – Isinulat ng pahayagang ito sa isang ulat na sa paglapit ng pangwakas na pagpirma ng memorandum of understanding sa pagitan ng Iran at Amerika, isang bagong alon ng mga alalahanin ang nabuo sa mga hardline supporters ni Donald Trump. Marami sa mga konserbatibong dating sumuporta sa mapagpasyang diskarte ni Trump patungo sa Iran ay nag-aalala na ngayon na ang kasunduang pangkapayapaan ay maaaring hindi sapat na epektibo upang hadlangan ang Iran.
Batay sa ulat na ito, ang pagpapalabas ng balita tungkol sa pagpapalaya ng bilyong dolyar ng mga nakapirming ari-arian ng Iran sa loob ng balangkas ng paunang kasunduan ay ginawa ang ilang dating kaalyado ni Trump na naging matapang na kritiko ng kasunduang ito. Si Senator Lindsey Graham ay isa sa mga kilalang pigura na mariing inatake ang kasunduang ito at tinawag itong "pinakamalaking pagkakamali sa patakarang panlabas ni Trump." Nag-aalala ang mga kritiko na ang kasunduang ito ay maaaring hindi mapigilan ang nuclear ambisyon ng Iran at ang ibinigay na economic facilitation ay maaaring paganahin ang mabilis na muling pagtatayo ng missile arsenal ng Iran.
Gayunpaman, ang ulat ng Wall Street Journal ay nagpapahiwatig na ang negotiating team ng Amerika, sa ilalim ng pamumuno nina Jared Kushner at Steve Witkoff, ay ipinakilala ang kasunduang ito bilang "ang tanging posibleng paraan" upang wakasan ang digmaan at binibigyang-diin ang agarang economic na tagumpay nito, kabilang ang pagbaba ng presyo ng langis at katatagan ng pandaigdigang merkado.
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