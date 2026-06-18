Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Isang toneladang Amerikano-Zionist bomb ang na-neutralize sa Sanandaj.
Sa operasyong ito, ang mga residente ng lugar at ang endangered zone na lumikas at umalis sa kanilang mga residential house sa panahong ito ay nakabalik na sa kanilang mga tahanan.
Sanandaj – ABNA news agency (Hunyo 17, 2026) – Ang security officials ng Kurdistan province ay nag-ulat ng pagkatuklas at pag-neutralize ng isang toneladang bomba at ilang air munitions na may pinagmulang Amerika at Zionist regime sa labas ng lungsod ng Sanandaj. Ang mga kargamento na ito, na natukoy sa isang taguan, ay na-neutralize sa isang tumpak at espesyalistang operasyon. Ang hakbang na ito ay ginawa pagkatapos na, dahil sa security warnings, ang mga residente ng lugar ay lumikas sa kanilang mga residential house. Sa pag-neutralize ng malaking banta na ito, ang lugar ay idineklara na ngayong ligtas at ang mga mamamayan ay nakabalik na sa kanilang mga tahanan.
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