Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Atake ni Trump sa mga kritiko ng pag-unawa sa Iran: Sila ay naiinggit o tanga!.
Si Donald Trump, Pangulo ng Amerika, ngayong (Huwebes) bilang tugon sa ilang pamumuna sa pag-unawa sa Iran, ay inilarawan ang mga kritiko bilang "naiinggit, masasamang tao, o tanga" at sinabi na kasabay ng pagpirma ng memorandum of understanding, ang stock market ng Estados Unidos ay umabot sa isang bagong rekord at ang presyo ng langis ay bumaba rin.
Washington – White House (Hunyo 18, 2026) – Si Donald Trump, Pangulo ng Amerika, bilang tugon sa alon ng malawakang pamumuna sa pag-unawa sa Iran, sa harap ng mga mamamahayag sa White House, ay tinawag ang mga kritiko ng kasunduang ito bilang "naiinggit, masasamang tao, o tanga." Sa pagtukoy sa mga economic indicator, inangkin niya na kasabay ng pagpirma ng memorandum of understanding, ang stock market ng Amerika ay umabot sa isang bagong rekord at ang presyo ng langis ay nagkaroon ng kapansin-pansing pagbaba. Ang mga pahayag na ito ay ginawa sa panahong maraming senador ng Republican at Democrat kabilang si Chris Murphy ang inilarawan ang kasunduang ito bilang "nakakabaliw" at "nakakahiya." Sa kabila ng matinding reaksyon sa Kongreso at media, idiniin ni Trump na ang kasunduang ito ay "isang malaking tagumpay para sa kapayapaan at katatagan sa rehiyon."
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