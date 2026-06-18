Qom – Tasnim News Agency (Hunyo 18, 2026) – Si Akbar Behnamju, gobernador ng Qom, ngayong (Huwebes) pagkatapos ng coordination meeting para sa prusisy

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Qom – Tasnim News Agency (Hunyo 18, 2026) – Si Akbar Behnamju, gobernador ng Qom, ngayong (Huwebes) pagkatapos ng coordination meeting para sa prusisyon ng banal na labi ng martir na pinuno ng Islamic Revolution na ginanap sa presensya ng panlalawigan at pambansang opisyal, ay inihayag ang pangunahing ruta ng seremonyang ito.
Binanggit ng gobernador ng Qom ang maraming technical meeting sa presensya ng security, intelligence, at civil engineering experts, at sinabi na pagkatapos ng pagsusuri at pag-prioritize ng iba't ibang opsyon, ang pangunahing ruta ng prusisyon ng martir na pinuno ay itinakda mula sa banal na dambana ni Hazrat Masoumeh hanggang sa Jamkaran Mosque. Binanggit ni Behnamju ang karanasan ng Qom sa pagdaraos ng mga prusisyon para sa malalaking personalidad tulad nina Sardar Soleimani at Martyr Raisi, at idiniin na ang pangunahing istraktura para sa pagdaraos ng malaking programang ito sa Qom ay handa na.
Isa sa pinakamahalagang hamon sa pagdaraos ng seremonyang ito ay ang matinding init ng panahon. Batay sa mga pagsusuri, ang temperatura sa araw ng prusisyon ay aabot sa 45 degrees Celsius. Kaugnay nito, ipinahayag ni Behnamju na kung ang labi ng martir na pinuno ay dadalhin sa Qom sa gabi, ang seremonya ay magsisimula sa 5:00 AM kapag mas malamig ang panahon at magtatapos sa 11:00 AM.
Binanggit ng gobernador ng Qom ang malawakang presensya ng mga tao sa mga nakaraang gabi sa Qom, at hinulaang na ang isang milyong tao ay lalahok sa seremonyang ito, at ang antas ng pagdalo sa prusisyon ng martir na pinuno ay maraming beses na mas mataas kaysa sa iba pang malalaking kaganapan tulad ng Mid-Sha'ban. Iniulat din niya ang malawakang presensya ng mga pilgrim mula sa buong bansa at maging mula sa labas ng Iran sa Qom, at idiniin ang pangangailangan para sa maayos na organisasyon ng mga caravan at pagpaparehistro ng mga pilgrim para sa mas mahusay na pagpaplano.
Nagpahayag si Behnamju sa pagtatapos ng pag-asa na, sa koordinasyon ng mga executive body at masiglang pagtanggap ng mga tao, isang marangal at kagalang-galang na seremonya ang gaganapin sa Qom para sa pagpapaalam sa martir na pinuno ng Islamic Revolution.
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