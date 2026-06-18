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Video| Nangungunang senador ng Amerika: Sumuko si Trump; ang Iran ang nagwagi sa kasunduang ito

18 Hunyo 2026 - 15:00
News ID: 1828852
Video| Nangungunang senador ng Amerika: Sumuko si Trump; ang Iran ang nagwagi sa kasunduang ito

Nangungunang senador ng Amerika: Sumuko si Trump; ang Iran ang nagwagi sa kasunduang ito.

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Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Nangungunang senador ng Amerika: Sumuko si Trump; ang Iran ang nagwagi sa kasunduang ito

Si Chris Murphy, nangungunang senador ng Amerika, na pumupuna sa kamakailang kasunduan ay nagsabi: "Ang kasunduang ito ay tunay na nakakabaliw; isang multi-bilyong dolyar na pagbabayad sa Iran kapalit ng wala."

Idinagdag niya: "Inaalis namin ang mga parusa sa langis at ang Iran ay walang ginagawa."

Inilarawan ni Murphy ang kasunduang ito bilang "kahihiyan," at idiniin: "Ang digmaang ito ay walang nakamit para sa Amerika, at ang resulta nito ay tagumpay para sa Iran."

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