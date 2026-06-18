Najaf – Mga ahensya ng balita ng Iraq (Hunyo 18, 2026) – Mariing itinanggi ni Ali Haeri, anak ng Dakilang Ayatollah Sayyid Kazem Haeri, ang mga alinga

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Najaf – Mga ahensya ng balita ng Iraq (Hunyo 18, 2026) – Mariing itinanggi ni Ali Haeri, anak ng Dakilang Ayatollah Sayyid Kazem Haeri, ang mga alingawngaw na kumakalat sa cyberspace tungkol sa pagpanaw ng sangguniang ito, at idiniin na siya ay buhay at nasa ganap na mabuting kalusugan. Ang Dakilang Ayatollah Haeri, na itinuturing na isa sa mga kilalang fakih ng Iraq at isa sa mga natatanging estudyante ni Martyr Sayyid Muhammad Baqir al-Sadr, ay umatras mula sa larangan ng relihiyosong sanggunian noong 2022 dahil sa katandaan at idiniin ang pangangailangan para sa mga mananampalataya na sumunod sa Kataas-taasang Lider ng Islamic Revolution. Ang pagtanggi na ito ay inilabas sa panahong ang ilang hindi opisyal na news channel ay nag-ulat ng kanyang pagpanaw, na sinalubong ng reaksyon ng tanggapan ng sangguniang ito.
Ang Dakilang Ayatollah Sayyid Kazem al-Husseini al-Haeri (ipinanganak 1938 sa Karbala) ay isa sa mga kilalang iskolar ng Shia at dating sanggunian na nag-aral at nagturo sa loob ng maraming taon sa seminaryo ng Najaf. Siya ay isa sa mga natatanging estudyante ni Martyr Sayyid Muhammad Baqir al-Sadr, at pagkatapos ng kanyang pagkamartir, isang grupo ng mga tao ng Iraq ang nagsimulang sumunod sa kanya. Si Haeri ay may mahabang kasaysayan sa pampulitikang aktibidad ng pamilya Sadr, at dahil sa kanyang aktibidad sa al-Dawa party, lumipat siya mula sa Iraq patungong Iran noong 1970s at mula noon ay naninirahan sa lungsod ng Qom.
Noong Setyembre 2022, sa pamamagitan ng pagpapalabas ng isang opisyal na pahayag, umatras siya mula sa posisyon ng sanggunian dahil sa sakit at katandaan, at hiniling sa kanyang mga tagasunod na sundin si Sayyid Ali Khamenei, ang pinuno ng Islamic Republic ng Iran. Ang pahayag na ito, na nagbigay-diin sa "pangangailangan na sumunod sa Wali al-Faqih," ay malawakang ibinalita sa relihiyoso at pampulitikang bilog.
Kapansin-pansin na si Haeri ay Iranian sa pinagmulan at ipinanganak sa Karbala. Sa kanyang limang kapatid na lalaki, dalawa ang napatay sa mga bilangguan ng Ba'ath regime ng Iraq. Siya ay palaging kinikilala bilang isa sa mga tagasuporta ng doktrina ng Wilayat al-Faqih sa mga dakilang sanggunian.
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