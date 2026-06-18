Washington – Mga ahensya ng balita ng Amerika (Hunyo 18, 2026) – Si Bill Cassidy, senador ng Republican mula sa Louisiana, noong Miyerkules bilang tug

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Washington – Mga ahensya ng balita ng Amerika (Hunyo 18, 2026) – Si Bill Cassidy, senador ng Republican mula sa Louisiana, noong Miyerkules bilang tugon sa pagpapalabas ng buong teksto ng 14-artikulo na memorandum of understanding ng Iran at Amerika, ay tinawag ang kasunduang ito bilang "pinakamalaking pagkakamali sa patakarang panlabas sa mga nakaraang dekada" at, sa pagtukoy sa diskarte ni Ronald Reagan, dating pangulo ng Amerika, ay sumulat: "Gumugulong si Reagan sa kanyang libingan."
Si Cassidy, na natalo sa Republican primary sa kanyang estado at sinuportahan ni Trump ang kanyang kalaban, ay sumulat sa X social network (dating Twitter): "Ang nuclear ambisyon ng Iran ay hindi napigilan at natutunan nila na ang pagbabanta sa Strait of Hormuz ay epektibo at walang alinlangan na gagamitin nila ito sa hinaharap."
Ang senador ng Republican na ito, sa pagtukoy sa mga probisyon ng kasunduan na nagpapahintulot sa Iran na bumuo ng bagong imprastraktura, ay inilarawan ito bilang "pinakamalaking sakuna sa patakarang panlabas sa mga nakaraang dekada." Ang mga pamumuna ni Cassidy ay ginawa sa panahong ayon sa Associated Press, ang kasunduang ito na binalak na pirmahan sa Biyernes sa Switzerland ay nagpapaliban sa nuclear na usapin ng Iran sa susunod na 60-araw na usapan, at naniniwala ang mga Republican na ang anumang nuclear agreement sa Iran ay dapat aprubahan ng Kongreso.
Kapansin-pansin na si Reagan ay naluklok sa kapangyarihan sa 1980 presidential election sa slogan ng pagharap sa Iran at pagpapalaya sa mga Amerikanong bihag, at sa kanyang pagkapangulo ay pinagtibay din niya ang patakaran ng paghaharap sa Iran. Ang pagtukoy ni Cassidy kay Reagan ay isang pagtatangka na ipakita ang malalim na agwat ng kasalukuyang kasunduan sa tradisyong Republican patungo sa Iran.
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