Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Pagpapalabas ng mga larawan nina Sardar Seyyed Majid Mousavi at Martyr Tehrani Moghaddam.
Ang mga hindi pa nakikitang larawan ng paglalakbay noong 1984 ng isang grupo ng IRGC Aerospace Force sa Syria para sa pagsasanay sa pagpapaputok ng Scud missiles, sa mga araw na ang Iran ay walang anumang missile at walang paraan upang bilhin ang mga ito, isang paglalakbay na kalaunan ay naging isa sa mga panimulang punto ng pagbuo ng kakayahang missile ng bansa.
Tehran – Iranian news agencies (Hunyo 22, 2026) – Kasabay ng anibersaryo ng pagkamartir ni Hassan Tehrani Moghaddam (ama ng missile ng Iran), ang mga hindi pa nakikitang larawan ng paglalakbay noong 1984 ng isang grupo ng IRGC Aerospace Force sa Syria para sa pagsasanay sa pagpapaputok ng Scud missiles ay inilabas. Ang mga larawang ito, na malawakang ibinalita sa social media at domestic media, ay nagpapakita ng mga unang araw ng pagbuo ng missile capability ng Islamic Republic of Iran; mga araw kung kailan ang bansa ay walang anumang missile at walang paraan upang bilhin ang mga ito.
Makasaysayang paglalakbay noong 1984; milyahe ng missile capability ng Iran
Noong 1984, sa gitna ng ipinataw na digmaan, ang Iran ay nahaharap sa matinding kakulangan ng mga strategic armas lalo na ang mga long-range missiles. Noong Agosto ng taong iyon, isang imbitasyon ang dumating mula sa mga pinuno ng Syria at Libya sa Ministry of IRGC ng Iran. Nagpasya si Mohsen Rafiqdoost, ang noon ay ministro ng IRGC, na magpadala ng isang pangkat ng 13 hanggang 15 katao mula sa IRGC artillery forces sa Syria.
Noong Oktubre 25, 1984, ang grupong ito ay lihim na naglakbay patungo sa Syria at sa 155th Missile Brigade ng hukbo ng bansang iyon, natutunan nila ang mga kinakailangang pagsasanay para sa pagpapaputok ng Scud B missiles (na may range na 300 kilometro). Ang paglalakbay ng grupong ito, na ginawa na may layuning "makita ang training course" at maging pamilyar sa paraan ng pagpapaputok ng Scud missiles, ay kalaunan ay naging isang milyahe sa depensibong kasaysayan ng Iran.
Dalawang kilalang personalidad sa mga inilabas na larawan
Sa mga inilabas na larawan, ang mukha ng dalawang pangunahing personalidad sa missile history ng Iran ang higit na nakakakuha ng pansin:
Sardar Seyyed Majid Mousavi – isa sa matataas na kumander ng IRGC Aerospace Force na gumanap ng mahalagang papel sa pagbuo ng missile at defense capability ng bansa sa loob ng maraming taon.
Martir Hassan Tehrani Moghaddam – na kalaunan ay naging kilala bilang "ama ng missile ng Iran." Si Tehrani Moghaddam, na noon ay isang baguhan na binata at mga tatlong taon nang responsable sa pagbuo ng IRGC artillery, ay ipinadala sa paglalakbay na ito sa pamamagitan ng utos ni Rahim Safavi. Siya ay na-martir noong Nobyembre 2011 sa pagsabog ng Shahid Tehrani Moghaddam missile site sa Alborz province.
Mula sa Scud patungo sa advanced ballistic missiles
Ang mga pagsasanay ng grupong ito sa Syria ay naging simula ng isang napakalaking pag-unlad sa industriya ng depensa ng Iran. Ang parehong Scud missiles na unang dumating sa Iran sa tulong ng Syria at pagkatapos ay Libya ay naglatag ng pundasyon ng missile capability na ngayon ay naging isa sa mga pangunahing haligi ng deterrent power ng Islamic Republic of Iran. Mula sa panahong iyon, si Tehrani Moghaddam at ang kanyang mga kasamahan, na umaasa sa lokal na kaalaman at reverse engineering, ay nagawang dalhin ang missile industry ng bansa mula sa kumpletong pag-asa sa ibang bansa patungo sa self-sufficiency, at magdisenyo at gumawa ng mga ballistic missiles na may mga range na libu-libong kilometro. Ang makasaysayang paglalakbay na ito, bagaman tila isang simpleng training mission noong mga araw na iyon, ay naging isa sa mga panimulang punto ng pagbuo ng missile capability ng bansa na ngayon ay nagpapaligalig sa mga kaaway.
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