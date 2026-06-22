Video| Mearsheimer: Ginagamit ng Amerika ang mga parusa upang pukawin ang pag-aalsa ng mga tao laban sa mga gobyerno!

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Mearsheimer: Ginagamit ng Amerika ang mga parusa upang pukawin ang pag-aalsa ng mga tao laban sa mga gobyerno!.
Si John Mearsheimer, kilalang teorista ng internasyonal na relasyon at propesor sa Unibersidad ng Chicago:
Ginagamit ng Estados Unidos ang "napakalaking pang-ekonomiyang lever" nito upang "magpataw ng pagdurusa at mabigat na parusa sa mga bansa" upang sila ay "mag-alsa laban sa kanilang mga gobyerno."
Inilapat ng Amerika ang parehong patakaran sa mga bansang tulad ng Venezuela, Cuba, at Iran. Ang lawak ng pagkawasak na dulot ng mga aksyon ng Washington sa Gitnang Silangan ay "nakakamangha."
Isinasaalang-alang ang mga katotohanang ito, napakahirap para sa akin na magsalita tungkol sa Estados Unidos bilang isang "marangal na bansa."
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