Muscat – Iranian news agencies (Hunyo 22, 2026) – Si Mohammad Baqer Qalibaf, Tagapagsalita ng Islamic Consultative Assembly at pinuno ng negotiating t

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Muscat – Iranian news agencies (Hunyo 22, 2026) – Si Mohammad Baqer Qalibaf, Tagapagsalita ng Islamic Consultative Assembly at pinuno ng negotiating team ng Iran, ilang oras matapos ang pagtatapos ng unang yugto ng usapan sa Geneva, ay naglakbay patungong Muscat para sa isang working at diplomatikong paglalakbay upang makipagpulong at makipag-usap kay Haitham bin Tariq, Sultan ng Oman.
Batay sa ulat na ito, si Qalibaf, na sinamahan ni Abbas Araghchi, Kalihim ng Ugnayang Panlabas, sa paglalakbay na ito, ay makikipag-usap sa Sultan ng Oman tungkol sa "pagpapataas ng bilateral cooperation" at gayundin ang "pakikipagtulungan para sa pagpapatatag ng Iranian arrangement sa pamamahala ng Strait of Hormuz."
Pamamahala ng Strait of Hormuz; pangunahing pokus ng konsultasyon ng Tehran-Muscat
Batay sa probisyon 5 ng 14-artikulo na memorandum of understanding ng Iran at Amerika na nilagdaan sa elektronikong paraan ng mga pangulo ng dalawang bansa noong Hunyo 18, napagkasunduan na ang Iran at Oman ay makikipag-usap tungkol sa paraan ng hinaharap na pamamahala ng Strait of Hormuz at pagbibigay ng maritime services sa daang ito. Batay sa probisyong ito, nangako ang Iran na garantiyahan ang pagdaan ng mga komersyal na barko sa daang ito nang walang bayad sa loob ng 60 araw, at pagkatapos nito, ang pamamahala at pagkolekta ng mga bayad para sa mga serbisyong pandagat ay ipagkakatiwala sa Iran at Oman bilang mga baybaying bansa ng kipot.
Ang paglalakbay ni Qalibaf sa Muscat ay ginagawa sa panahong ang teknikal na usapan ng Iran at Amerika sa Bürgenstock Hotel sa Switzerland ay nagaganap, at ang mga delegasyon ng dalawang bansa ay nakikipag-usap tungkol sa mga probisyon 10 hanggang 12 ng memorandum (pansamantalang sanctions waiver para sa langis, pagpapalaya ng mga nakapirming ari-arian, at kooperasyon para sa pagbabawas ng tensyon). Inaasahan na pagkatapos ng pagtatapos ng teknikal na usapan, si Qalibaf ay babalik sa Switzerland.
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