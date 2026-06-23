London – Pahayagang Rai Al-Youm (Hunyo 23, 2026) – Si Abdel Bari Atwan, kilalang analyst ng Arab world at editor-in-chief ng Rai Al-Youm, sa isang tal

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-London – Pahayagang Rai Al-Youm (Hunyo 23, 2026) – Si Abdel Bari Atwan, kilalang analyst ng Arab world at editor-in-chief ng Rai Al-Youm, sa isang tala na binanggit ang mga resulta ng isang bagong survey sa sinasakop na lupain, ay idiniin na ang pag-amin ng 92 porsyento ng mga mamamayang Israeli sa tagumpay ng Iran sa kamakailang digmaan ay nagdulot ng nakamamatay na suntok sa opisyal na salaysay ng Tel Aviv tungkol sa mga tagumpay ng paghaharap na ito.
Detalye ng survey; mabigat na pagkatalo ni Netanyahu sa pampublikong opinyon
Ang survey na ito, na isinagawa sa pagitan ng Hunyo 17 at 20 ng Hebrew University of Jerusalem sa pakikipagtulungan ng Agam Institute at may partisipasyon ng 3,644 na respondente, ay nagpapakita na 92.1 porsyento ng mga Israeli ay naniniwala na ang Iran ay lumabas bilang nagwagi pagkatapos ng digmaan at pag-unawa sa Amerika. Batay sa survey na ito, 82.9 porsyento ng mga respondente ay naniniwala na ang anim na linggong kampanya laban sa Iran ay nagpahina sa pangmatagalang seguridad ng Israel, at 87.8 porsyento ang nagpahayag na ang Israel ay nabigo o nakamit lamang ang ilan sa mga ipinahayag na layunin nito para sa pagsisimula ng digmaan (kabilang ang pag-ubos ng nuclear program at missile threat ng Iran).
Pagsusuri ni Atwan: Ang survey na ito ay isang matinding sampal sa pagmamataas ng Israel
Sa kanyang pagsusuri, inilarawan ni Atwan ang survey na ito bilang "isang matinding sampal sa pagmamataas ng Israel" at idiniin na ang mga resulta nito ay naglantad sa mga kasinungalingan ni Benjamin Netanyahu tungkol sa "malalaking tagumpay." Sa pagtukoy na kahit sa mga botante na sumusuporta sa right-wing bloc sa ilalim ni Netanyahu, 93.1 porsyento ang naniniwala na ang Iran ang nagwagi, itinuring niya ang survey na ito bilang tanda ng "pagkabigo ng estratehiya" ng Israel.
Idiniin din ni Atwan na ang pagpapatunay ng tagumpay ng Iran sa digmaang ito "ay hindi nangangailangan ng isang survey mula sa isang Israeli university" at ang Strait of Hormuz, Bab el-Mandeb, ang tubig ng Persian Gulf, at ang "mga guho ng Tel Aviv" mismo ay patunay ng tagumpay na ito. Sa pagtukoy sa kahihiyan ng ilang Arabong rehimen, mariin niyang pinuna ang pagpapalabas ng mga pahayag na kinokondena ang mga pag-atake ng Iran sa mga base ng Amerika sa mga unang araw ng digmaan habang walang lakas ng loob na kondenahin ang Amerikano-Zionist na pagsalakay laban sa Iran.
Mga pampulitikang kahihinatnan; krisis ng tiwala kay Netanyahu
Ang mga natuklasan ng survey na ito ay tumutukoy sa mas malawak na krisis ng tiwala sa pamumuno ng Israel, kung saan 72.5 porsyento ng mga respondente ay hindi naniniwala sa pag-aangkin ni Netanyahu na nakamit ang malaking tagumpay, at 56.4 porsyento ang tinasa ang kanyang pamamahala sa digmaan bilang "nabigo" o "mahina." Bumaba rin ang popularidad ni Netanyahu mula 40.5 porsyento noong unang bahagi ng Marso patungong 29.4 porsyento noong Hunyo. Sa survey, natukoy na 69.1 porsyento ng mga respondente ang tinasa ang pagganap ni Donald Trump sa pamamahala ng digmaan bilang "nabigo" o "mahina."
Ang survey na ito ay inilabas sa panahong ang Israeli media ay nag-ulat ng kawalan ng kakayahan ng hukbo ng Israel na ibalik ang mga labi ng mga sundalo nito mula sa timog Lebanon at inamin na ang mga eksperto ng hukbo ay "nagdurusa ng malalaking pagkatalo sa labanang ito."
..........
328
Your Comment