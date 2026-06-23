Washington – Kongreso ng Amerika (Hunyo 23, 2026) – Mariing kinondena ni Bernie Sanders, independiyenteng senador mula sa Vermont at isa sa mga kilala

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-
Washington – Kongreso ng Amerika (Hunyo 23, 2026) – Mariing kinondena ni Bernie Sanders, independiyenteng senador mula sa Vermont at isa sa mga kilalang pigura ng kaliwang pakpak sa Amerika, ang mga kontrobersyal na pahayag ni Itamar Ben-Gvir, Ministro ng Panloob na Seguridad ng Zionist regime, tungkol sa pagpapatuloy ng pananakop sa timog Lebanon, at tinawag si Ben-Gvir na "kriminal sa digmaan."
Sa isang panayam sa CNN, ipinahayag ni Sanders na ang mga pahayag ni Ben-Gvir ay "nagpapakita ng tunay na katangian ng ekstremistang gobyerno ni Netanyahu" at idiniin na "ang gobyerno ng Israel ay hindi karapat-dapat sa suporta ng Estados Unidos." Sa pagtukoy sa panukala ni Ben-Gvir na arestuhin ang mga kababaihan at anak ng mga pwersa ng Hezbollah, inilarawan niya ang mga pahayag na ito bilang "malinaw na paglabag sa internasyonal na batas at krimen sa digmaan."
Si Sanders, na sa mga nakaraang taon ay naging isa sa mga mahigpit na kritiko ng mga patakaran ng Zionist regime, ay nagpahiwatig na ang gayong mga pahayag ay hindi maaaring ituring lamang bilang "personal na opinyon ng isang miyembro ng gabinete," kundi "isang salamin ng opisyal na mga patakaran ng isang ekstremistang gobyerno" na, sa pamamagitan ng mga aksyon nito, ay nagsasapanganib sa kapayapaan at katatagan sa rehiyon.
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