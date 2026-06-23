Banal na Jerusalem – ABNA news agency (Hunyo 23, 2026) – Idiniin ni Sheikh Akrameh Sabri, khatib ng Al-Aqsa Mosque at pinuno ng Supreme Islamic Counci

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Banal na Jerusalem – ABNA news agency (Hunyo 23, 2026) – Idiniin ni Sheikh Akrameh Sabri, khatib ng Al-Aqsa Mosque at pinuno ng Supreme Islamic Council ng Jerusalem, sa isang pahayag na ang Al-Aqsa Mosque ay "hindi paksa ng transaksyon at bargaining, at hindi maaaring isuko ang kahit na ang pinakamaliit na bahagi nito." Sa pagtukoy sa mga planong Zionist na baguhin ang katayuan ng banal na moske na ito, kanyang sinabi na ang mga talakayan tungkol sa "mga pulang baka" ay hindi magdudulot ng anumang pagbabago sa makasaysayang, relihiyoso, at legal na katayuan ng Al-Aqsa Mosque at ang likas na karapatan ng mga Muslim dito.
Si Sheikh Sabri, na sa mga nakaraang buwan ay ilang beses nang inaresto at inimbestigahan ng mga pwersa ng Zionist regime, ay nagbabala na ang paulit-ulit na pag-atake at pagsalakay ng mga settler at pulisya ng Israel sa Al-Aqsa Mosque ay bahagi ng "sistematikong Judaization plan" ng banal na lugar na ito. Hiniling niya ang pagtaas ng presensya ng mga Muslim sa Al-Aqsa Mosque at ang pagharap sa mga pagsisikap ng kaaway na hatiin ang moske sa oras at lugar.
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