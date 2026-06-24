Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Baku – Mehr News Agency (Hunyo 24, 2026) – Si Mohammad Baqer Qalibaf, Tagapagsalita ng Islamic Consultative Assembly, ilang minuto na ang nakalipas ay naglakbay patungong Baku, kabisera ng Republic of Azerbaijan, upang lumahok at magtalumpati sa ika-20 na pagpupulong ng Conference ng Union of Parliaments ng mga Miyembrong Bansa ng Organization of Islamic Cooperation (PUIC).
Bago umalis sa Tehran, itinuring ni Qalibaf ang pagpupulong na ito bilang isang angkop na pagkakataon upang ipaliwanag ang mga pag-unlad pagkatapos ng Ramadan War at ang mga pagbabagong naganap sa rehiyonal na equation. Sa pagtukoy na noon ay inakala na ang mga dayuhang pwersa ay maaaring magbigay ng seguridad sa rehiyon, idiniin niya: "Pagkatapos ng Ramadan War, naging malinaw na hindi lamang sila hindi kayang magbigay ng seguridad, kundi naging salik din ng kawalang-katiwasayan."
Kapansin-pansin na ang ika-20 na pagpupulong ng PUIC ay ginaganap mula Hunyo 22 hanggang 25 sa pagho-host ng Republic of Azerbaijan. Si Qalibaf, sa nakalipas na dalawang araw, bilang pinuno ng negotiating team ng Iran, ay naglakbay din sa Switzerland at Oman, at sa masinsinang usapan sa panig Amerikano at mga tagapamagitan ng Qatari at Pakistani, ay idiniin ang pagpapatupad ng mga pangako ng Amerika sa Islamabad understanding.
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