Video| Si Sheikh Naim Qassem: Walang ibang choice ang Israel kundi ang ganap na umatras mula sa teritoryo ng Lebanon

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Si Sheikh Naim Qassem: Walang ibang choice ang Israel kundi ang ganap na umatras mula sa teritoryo ng Lebanon.
Idiniin ng Kalihim Heneral ng Hezbollah ng Lebanon na ang paglaban lamang ang nagtitiyak sa pangangalaga ng soberanya at kalayaan ng mga teritoryo, at ipinahayag na ang Zionist regime ay mabibigo sa pagkamit ng mga layunin nito at sa huli ay mapipilitang ganap na umatras mula sa teritoryo ng Lebanon.
Sa pagpapasalamat sa suporta ng Iran, itinuring niya ang paglaban bilang pangunahing salik sa pagpapalakas ng kakayahang humadlang laban sa pananakop, at idiniin na ang yugto pagkatapos ng tigil-putukan ay ang ganap na pag-alis ng mga pwersang Zionist mula sa mga lupain ng Lebanon.
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