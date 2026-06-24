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Video| Ang kapaligiran sa pagitan ng dalawang banal na dambana sa gabi ng Tasu'a

24 Hunyo 2026 - 09:08
News ID: 1830977
Video| Ang kapaligiran sa pagitan ng dalawang banal na dambana sa gabi ng Tasu'a

Ang kapaligiran sa pagitan ng dalawang banal na dambana sa gabi ng Tasu'a.

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Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Ang kapaligiran sa pagitan ng dalawang banal na dambana sa gabi ng Tasu'a.

#Muharram

#Buwan_ng_Muharram

#Tasu'a

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