Video| Ang kapaligiran sa pagitan ng dalawang banal na dambana sa gabi ng Tasu'a

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Ang kapaligiran sa pagitan ng dalawang banal na dambana sa gabi ng Tasu'a.
#Muharram
#Buwan_ng_Muharram
#Tasu'a
..........
328
Ang kapaligiran sa pagitan ng dalawang banal na dambana sa gabi ng Tasu'a.
Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Ang kapaligiran sa pagitan ng dalawang banal na dambana sa gabi ng Tasu'a.
#Muharram
#Buwan_ng_Muharram
#Tasu'a
..........
328
Your Comment