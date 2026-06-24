Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-
Poster | Ang harapan ng paglaban ay nasa tabi ng Iran
Sa pamamagitan ng sandata ng "Allahu Akbar" nakamit ng mga nag-aalay-buhay na sandatahang lakas sa Islamic Iran, kasama ang mga mujahideen ng "harapan ng paglaban" lalo na ang mahal na Lebanon, ang mga kapansin-pansing tagumpay laban sa dalawang teroristang Amerikano-Zionist na hukbo sa ikatlong ipinataw na digmaan.
(Kataas-taasang Lider ng Rebolusyon, Mayo 26, 2026)
Tehran – Opisyal na website ng Kataas-taasang Lider ng Rebolusyon (Hunyo 25, 2026) – Kasabay ng anibersaryo ng pagsisimula ng ikatlong ipinataw na digmaan (ang 100 araw na digmaan ng Amerika at ng Zionist regime laban sa Iran), isang poster ng mga pahayag ng Kataas-taasang Lider ng Rebolusyon ang inilabas kung saan ang mga kapansin-pansing tagumpay ng sandatahang lakas ng Iran at ng harapan ng paglaban laban sa dalawang teroristang Amerikano-Zionist na hukbo ay iniuugnay sa sandata ng "Allahu Akbar" at sa pakikiisa ng mga mujahideen ng harapan ng paglaban, lalo na ang mahal na Lebanon.
Ang poster na ito, na malawakang ibinalita sa social media at domestic news agency, ay inilabas para sa anibersaryo ng mga tagumpay ng Iran at ng axis of resistance sa kamakailang digmaan (Pebrero hanggang Hunyo 2026). Sa kondisyon na ang memorandum of understanding ng Iran at Amerika ay kakapirma lamang sa Geneva at ang teknikal na usapan para sa pagpapatupad nito ay nagpapatuloy, ang mga pahayag na ito ay nagbibigay-diin sa sentral na papel ng pananampalataya at pagkakaisa ng harapan ng paglaban sa pagkamit ng mga estratehikong tagumpay.
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