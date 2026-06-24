Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-
Damascus – Opisyal na ahensya ng balita ng Syria (SANA) (Hunyo 24, 2026) – Iniulat ng SANA correspondent sa Quneitra na isang grupo ng mga sundalo ng Zionist regime na binubuo ng limang military vehicles ang pumasok noong Martes sa isang kalsada na nag-uugnay sa mga nayon ng Al-Mushaydah, Al-Ma'laqah, Al-Hiran, at Al-Rafidah sa katimugang suburb ng Quneitra province. Iniulat din ng lokal na mapagkukunan ang pagkasira ng isang kalsada ng mga sundalong Israeli sa kanluran ng bayan ng Al-Rafidah sa parehong lalawigan.
Batay sa mga ulat, ang yunit na ito ay umalis sa lugar pagkatapos ng ilang oras. Kasabay nito, naglabas ang Al Jazeera ng isang video ng mga patrol ng Israeli forces kasama ang dalawang Merkava tank sa suburb ng Quneitra. Ang mga paggalaw na ito ay ginagawa sa panahong ang Zionist regime sa mga nakalipas na linggo ay nagsagawa ng maraming pag-atake at pagpasok sa iba't ibang lugar ng Quneitra province, at ang mga hakbang na ito ay itinuturing na malinaw na paglabag sa 1974 agreement.
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