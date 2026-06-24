Beirut – Ministry of Health ng Lebanon (Hunyo 23, 2026) – Inihayag ng Ministry of Health ng Lebanon noong Martes sa pagpapalabas ng pinakabagong estad

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Beirut – Ministry of Health ng Lebanon (Hunyo 23, 2026) – Inihayag ng Ministry of Health ng Lebanon noong Martes sa pagpapalabas ng pinakabagong estadistika mula sa mga pag-atake ng Zionist regime na ang bilang ng mga martir mula sa air at ground attacks sa Lebanon mula Marso 2 hanggang Hunyo 23 ay umabot sa 4,192 martir at 12,171 sugatan.
Batay sa ulat ng emergency operations center ng Ministry of Health ng Lebanon, sa nakalipas na 24 na oras hanggang Martes, 17 martir at 7 sugatan ang nadagdag sa bilang ng mga nasawi. Mahigit isang milyon ang lumikas din sa mga labanang ito.
Ito ay sa kabila ng katotohanang ang memorandum of understanding sa tigil-putukan sa pagitan ng Iran at Amerika na nilagdaan noong Hunyo 18 ay malinaw na nagbibigay-diin sa "agarang at permanenteng pagtigil ng mga military operations sa lahat ng larangan kabilang ang Lebanon." Gayunpaman, ang air at artillery attacks ng Zionist regime sa iba't ibang lugar sa timog Lebanon ay nagpapatuloy.
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