Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Pagtitipon ng mga nagdadalamhati para kay Imam Hussein sa Keshvardoust portico sa gabi ng Tasu'a.
Tehran – Mehr News Agency (Hunyo 24, 2026) – Kasabay ng gabi ng Tasu'a, isang malaking pagtitipon ng mga nagdadalamhati ang ginanap sa "Keshvardoust portico" sa Tehran. Ang portico na ito, na kilala bilang lugar ng pagkamartir ni Ayatollah Khamenei, ay nag-host ng libu-libong mga deboto ng pamilya ng Propeta na, sa kanilang masiglang presensya, ay nagpakita ng kanilang taos-pusong debosyon sa Panginoon at Hari ng mga Martir, Imam Hussein.
Batay sa ulat na ito, ang seremonya ng pagluluksa sa gabi ng Tasu'a sa "Keshvardoust portico" ay ginanap na may talumpati ni Hojjat al-Islam Haj Abolghasem at pag-awit ng mga elehiya ni Haj Seyyed Hossein Homayun. Ang mga nagdadalamhati para kay Hussein, sa pamamagitan ng pagpapalo ng dibdib at paggamit ng mga tanikala at pag-awit ng lokal at ritwal na mga elehiya, ay nagsagawa ng pagluluksa para kay Abul Fadl al-Abbas at mga martir ng Karbala.
Kapansin-pansin na ang mga seremonya ng pagluluksa sa unang dekada ng Muharram ay ini-ere araw-araw mula sa "Keshvardoust portico" nang live sa Horizon channel. Gayundin, ang espesyal na programa na "Sar-e Rah" ay nagsasahimpapawid ng mga kaganapang ito tuwing gabi ng 1:00 AM mula sa Karbala. Ang mga pagtitipon na ito, na ginaganap bilang alaala at sa ngalan ng martir na pinuno ng rebolusyon, ay nagpapakita ng malalim na debosyon ng mga tao sa Imam Hussein at gayundin ang pagpapatuloy sa landas at paaralan ng mga martir.
Kapansin-pansin na hanggang sa oras ng paghahanda ng balitang ito, ang malaking pagtitipon ng mga nagdadalamhati sa "Keshvardoust portico" ay nagpapatuloy, at dahil sa hindi pa naganap na pagtanggap ng mga tao, inaasahan na ang seremonyang ito ay magpapatuloy hanggang sa mga unang oras ng gabi.
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