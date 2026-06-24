Washington – X social network (Hunyo 24, 2026) – Inilarawan ni Daniel Davis, retiradong koronel ng hukbo ng Amerika at analyst ng defense issues, bila

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :Washington – X social network (Hunyo 24, 2026) – Inilarawan ni Daniel Davis, retiradong koronel ng hukbo ng Amerika at analyst ng defense issues, bilang tugon sa pagpasa ng resolusyon na naglilimita sa kapangyarihang pandigma ni Donald Trump sa Senado ng Amerika, ang hakbang na ito bilang "parang pagsasara ng pintuan ng kuwadra pagkatapos nang makatakas ang kabayo" at tinawag itong isang walang saysay at nakakaawang aksyon.
Si Davis, na itinuturing na isa sa mga mahigpit na kritiko ng military policies ng Washington, ay sumulat sa X social network (dating Twitter) na ang Pangulo ng Amerika ay malinaw na binabalewala ang bawat batas at maging ang konstitusyon, at itinuturing ang kanyang sarili na lampas sa rule of law, kaya ang botong ito ay walang saysay sa lahat ng aspeto.
Sa pagpuna sa pagganap ng Kongreso, idinagdag niya na sa panahon ng digmaan, ang mga kinatawan ay nakakaawang tumanggi sa bawat botohan tungkol sa War Powers Act, at ngayon lamang, kapag ang labanan ay natapos na at ang usapan pagkatapos ng pagpirma ng memorandum of understanding ay nagaganap, nahanap nila ang kinakailangang suporta upang bumoto para sa limitasyon ng kapangyarihang pandigma. Idiniin ni Davis sa pagtatapos: "Talagang nakakaawa."
Ang Senado ng Amerika noong Martes, na may 50 boto pabor laban sa 48 boto laban, ay nagpasa ng resolusyon sa kapangyarihang pandigma na humihiling sa pangulo na itigil ang military operations laban sa Iran o kumuha ng pahintulot mula sa Kongreso upang ipagpatuloy ang mga ito. Gayunpaman, ang resolusyong ito, na ipinasa bilang isang "Concurrent Resolution," hindi tulad ng mga "Joint Resolution," ay hindi nangangailangan ng pirma ng pangulo upang maging batas, at higit sa lahat ay may simbolikong katangian at hindi nagbubuklod.
Apat na senador ng Republican, kasama ang karamihan ng mga Democrat, ang bumoto pabor sa resolusyong ito, at isang Democrat lamang ang tumutol dito. Ito ang unang pagkakataon mula nang ipasa ang War Powers Act noong 1973 na ang parehong kapulungan ng Kongreso ng Amerika ay nagpasa ng gayong resolusyon. Gayunpaman, iginiit ng White House na ang resolusyong ito ay hindi nagbubuklod dahil sa hindi pagkakatugma nito sa konstitusyon.
Background: Ang resolusyong ito ay ipinasa sa panahong ang Pentagon ay humihingi ng 80 bilyong dolyar na karagdagang badyet mula sa Kongreso upang tustusan ang mga gastos ng digmaan sa Iran. Gayundin, ang 14-artikulo na memorandum of understanding ng Iran at Amerika ay nilagdaan sa elektronikong paraan ng mga pangulo ng dalawang bansa noong Hunyo 18, at ang teknikal na usapan para sa pagpapatupad nito ay nagaganap sa Switzerland.
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