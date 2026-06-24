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Gaza – Mga ahensya ng balita ng Palestine (Hunyo 23, 2026) – Ang mga fighter jet ng Zionist regime, sa pagpapatuloy ng kanilang mga pag-atake sa mga r

24 Hunyo 2026 - 08:07
News ID: 1830958
Gaza – Mga ahensya ng balita ng Palestine (Hunyo 23, 2026) – Ang mga fighter jet ng Zionist regime, sa pagpapatuloy ng kanilang mga pag-atake sa mga r

Gaza – Mga ahensya ng balita ng Palestine (Hunyo 23, 2026) – Ang mga fighter jet ng Zionist regime, sa pagpapatuloy ng kanilang mga pag-atake sa mga residential area at mga evacuation center, ay tinarget ang "Shuhada Gaza" school sa silangan ng lungsod ng Gaza.

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Gaza – Mga ahensya ng balita ng Palestine (Hunyo 23, 2026) – Ang mga fighter jet ng Zionist regime, sa pagpapatuloy ng kanilang mga pag-atake sa mga residential area at mga evacuation center, ay tinarget ang "Shuhada Gaza" school sa silangan ng lungsod ng Gaza.

Ang paaralang ito, na matatagpuan malapit sa Al-Durra Hospital at sa silangan ng Al-Tuffah neighborhood, ay nagsisilbing tirahan ng dose-dosenang mga pamilyang Palestinian na lumikas. Iniulat ng mga news source ang pagkamatay at pagkakasugat ng dose-dosenang katao sa pag-atakeng ito.

Ang pag-atakeng ito ay ginawa sa panahong sa kabila ng memorandum of understanding sa tigil-putukan sa pagitan ng Iran at Amerika (Hunyo 18) na nagbibigay-diin sa "agarang at permanenteng pagtigil ng mga military operations sa lahat ng larangan," ang mga pag-atake ng Zionist regime sa Gaza Strip at Lebanon ay nagpapatuloy.

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