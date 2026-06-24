Video| Kalihim ng Ugnayang Panlabas ng Estados Unidos, na ang Israel ay walang pagtutol sa kamakailang kasunduan sa pagitan ng US at Iran

Ayon sa mga ulat, sinabi ni Marco Rubio, Kalihim ng Ugnayang Panlabas ng Estados Unidos, na ang Israel ay walang pagtutol sa kamakailang kasunduan sa pagitan ng US at Iran. Gayunpaman, ang pahayag na ito ay tila sumasalungat sa mga ulat ng matinding pag-aalala at maging ng pagtutol mula sa Israel at iba pang mga kaalyado sa rehiyon.
Narito ang isang detalyadong pagsusuri batay sa mga magagamit na ulat:
🗣️ Ang Pahayag ni Rubio
· Pagtanggi sa Panghihimasok ng Israel: Sa kanyang paglilibot sa Gitnang Silangan, tinanggihan ni Rubio ang ideya na sinusubukan ng Israel na pahinain ang kasunduan ng US-Iran.
· Kaalaman ng mga Kaalyado: Iginiit ni Rubio na alam ng Israel at ng iba pang mga kaalyado ng US sa rehiyon ang mga "pulang linya" ni Pangulong Trump at ang mga detalye ng kanilang ginagawa.
· Hiwalay na Proseso para sa Lebanon: Binigyang-diin ni Rubio na ang mga negosasyon sa pagitan ng Israel at Lebanon ay hiwalay sa kasunduan ng US-Iran. Aniya, ang US ay makikipag-usap nang direkta sa pamahalaan ng Lebanon.
· Saklaw ng Kasunduan: Ayon kay Rubio, ang kasunduan ay sumasaklaw sa pagtigil ng labanan sa buong rehiyon, na kinabibilangan ng pagtigil ng mga pag-atake ng mga proxy ng Iran tulad ng Hezbollah.
🇮🇱 Mga Reaksyon at Pag-aalala ng Israel
Sa kabila ng pahayag ni Rubio, maraming ulat ang nagpapakita ng matinding pagtutol at pagkabahala mula sa mga opisyal ng Israel:
· Pagtutol ng mga Opisyal ng Israel: Ang mga opisyal ng Israel, kabilang si Minister Bezalel Smotrich, ay hayagang kinondena ang kasunduan, na tinawag itong "masama para sa Israel" at para sa mundo. Iginiit ng Israel na hindi ito magiging nakatali sa kasunduan.
· Pagtutol sa Pag-alis ng Tropa sa Lebanon: Iginiit ng Ministro ng Depensa ng Israel, Israel Katz, at ni Punong Ministro Benjamin Netanyahu na ang mga tropang Israeli ay mananatili sa timog Lebanon at hindi aatras. Ito ay isang direktang hamon sa isa sa mga pangunahing probisyon ng kasunduan na humihiling ng pagtigil ng labanan sa lahat ng larangan, kabilang ang Lebanon.
· Mga Babala ng Pagbangga: May mga ulat ng isang ministro ng Israel na nagbabala na ang US ay malapit nang mapunta sa isang "collision course" sa Israel dahil sa kasunduang ito.
🌍 Pag-aalinlangan ng mga Kaalyado sa Gulpo
Ang mga kaalyado ng US sa Gulpo ay nagpahayag din ng pag-aalinlangan at pagkabahala:
· Pag-aalinlangan sa mga Konsesyon: Ang mga estado sa Gulpo ay nag-aalinlangan sa kasunduan, na tinitingnan ito bilang masyadong mapagbigay sa Iran, lalo na dahil sa iminungkahing $300 bilyong pondo para sa muling pagtatayo.
· Mga Alalahanin sa Seguridad: Ang mga kaalyado ay nag-aalala na ang Iran ay maaaring gamitin ang pondo upang muling itayo ang militar nito at na ang kasunduan ay hindi tumutugon sa programa ng ballistic missile ng Iran.
💎 Buod at Pagsusuri
Sa kabila ng pahayag ni Rubio na ang Israel ay walang pagtutol sa kasunduan, ang mga magagamit na ulat ay nagpapakita ng isang malinaw na magkakaibang larawan:
· Isang Posibleng Pagsisikap na Manatag: Ang pahayag ni Rubio ay maaaring isang pagsisikap na pakalmahin ang mga tensyon at ipakita ang isang nagkakaisang prente sa publiko, sa kabila ng mga ulat ng kawalang-kasiyahan sa likod ng mga eksena.
· Mga Panloob na Pagkakaiba sa Administrasyon: May mga ulat ng mga pagkakaiba sa loob ng administrasyong Trump, kung saan si Bise Presidente JD Vance ay tila mas sumusuporta sa kasunduan, habang si Rubio ay nagpapanatili ng ilang distansya.
· Isang Hamon sa Kasunduan: Ang pagpilit ng Israel na panatilihin ang mga tropa sa timog Lebanon ay isang direktang hamon sa kasunduan at nagpapakita na ang mga pangunahing isyu ay hindi pa nalulutas.
Sa huli, ang pahayag ni Rubio ay tila sumasalungat sa karamihan ng mga ulat ng pagtutol at pagkabahala mula sa Israel at iba pang mga kaalyado, na nagpapahiwatig na ang sitwasyon ay mas kumplikado kaysa sa kanyang ipinahayag.
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