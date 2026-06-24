Video| Pagkamangha ng media sa buong mundo sa kakayahang militar at armas ng Iran

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Pagkamangha ng media sa buong mundo sa kakayahang militar at armas ng Iran.
Sinabi ng Qatari network na Al Arabiya: "Binaril ng Iran ang isang American F-15 fighter jet gamit ang pinakamahusay na teknolohiya; ito ay parang sa mga science fiction na pelikula."
Tagapagbalita ng Al Arabiya:
"Bago bumagsak, nakita ng Amerikanong piloto ang magkakaugnay na mga drone na may pormasyong parang dikya."
"Ito ay nagpapakita na nakamit ng Iran ang teknolohiya ng magkakaugnay na mga drone network, na lumilikha ng seryosong pag-aalala para sa Amerika."
Ayon sa mga ulat, ang insidenteng ito ay naganap noong Abril 2026, nang ang isang American F-15E Strike Eagle fighter jet ay binaril sa himpapawid ng Iran. Ito ang unang pagkakataon na isang Amerikanong fighter jet ang binaril sa Iran sa panahon ng labanan. Bago siya lumundag mula sa kanyang sasakyang panghimpapawid, inilarawan ng piloto ang pagkakita ng isang hindi pangkaraniwang pormasyon ng Iranian drones na gumagalaw nang magkakaugnay, na kahawig ng isang "dikya". Ayon sa isang mapagkukunan na pamilyar sa testimonya ng piloto, ang mga drone na ito ay "magkakaugnay at gumagalaw bilang isang yunit, na ang mas maliliit na drone ay nasa ilalim ng mas malalaking drone na parang mga galamay".
Bagaman ang eksaktong dahilan ng pagbaril sa F-15 ay iniimbestigahan pa rin, sinabi ng dalawang mapagkukunan sa CNN na posible na ang "dikya" na pormasyon ng drone na ito ay nagbigay-daan sa Iran na mabaril ang jet. Inilarawan ng piloto ang eksena bilang isang "minefield ng mga drone" na kumalat sa himpapawid. Ang Iranian military command na Khatam al-Anbiya ay nagsabi na gumamit ito ng isang bagong air defense system na nag-target sa isang US fighter jet.
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