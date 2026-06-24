Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Tensyon at lamat sa usapan ng rehimeng Israel at Lebanon.
Isinulat ng Axios:
Ang unang araw ng usapan ng (rehimeng) Israel at Lebanon sa Washington ay natapos nang walang anumang pag-unlad..
Ayon sa mga mapagkukunang may alam, sa mga usapang ito ay may malalaking hindi pagkakasundo tungkol sa lawak at iskedyul ng pag-urong ng Israel.
Ang mga talakayan ay lalong naging maigting at ang lamat sa pagitan ng dalawang panig ay nanatiling malawak.
Washington – Axios website (Hunyo 24, 2026) – Batay sa ulat ng website na ito, ang unang araw ng usapan sa pagitan ng Zionist regime at ng mga kinatawan ng gobyerno ng Lebanon sa Washington ay natapos nang walang anumang nakikitang pag-unlad. Dalawang mapagkukunang may alam sa proseso ng usapan ang nagsabi sa Axios na ang kapaligiran ng mga usapan, sa halip na sumulong, ay mas lumala.
Ang pinakamalaking hadlang sa mga usapang ito ay ang pangunahing hindi pagkakasundo sa lawak at iskedyul ng pag-alis ng mga pwersang Israeli mula sa teritoryo ng Lebanon. Habang ang usapan ay nakatuon sa paglikha ng "mga pilot zone" sa timog Lebanon, kung saan ang hukbo ng Israel ay urong mula sa mga lugar na ito at ang mga pwersa ng hukbo ng Lebanon ang papalit sa kanila, tila ang magkabilang panig ay hindi nagkasundo sa mga detalye ng planong ito at sa paraan ng pagpapatupad nito.
Samantala, si Yehiel Leiter, ambassador ng Zionist regime sa Amerika at pinuno ng negotiating team ng Israel, ay nagpahayag ng pag-aalala tungkol sa hinaharap ng mga usapang ito at inilarawan ito bilang "malapit nang mawala sa landas." Naniniwala siya na ang kasalukuyang kalagayan ay nangangailangan ng muling pagsusuri sa isyu ng disarmahan ng Hezbollah at paglayo sa impluwensya ng Iran mula sa Lebanon. Binigyang-diin din ni Marco Rubio, Kalihim ng Ugnayang Panlabas ng Amerika, na ang mga banta ng Hezbollah ay magiging isa sa mga pangunahing paksa ng mga usapang ito. Ayon sa mga mapagkukunang may alam, ang mga hindi pagkakasundo ay naging napakaseryoso na ang mga tagapamagitan ng Amerika ay praktikal na sinimulan muli ang proseso ng mga usapan mula sa simula.
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