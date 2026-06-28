Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Ang bilang ng mga barkong dumadaan sa Strait of Hormuz ay nananatiling napakalayo kumpara sa trapiko noong nakaraang taon
Sistema ng pagsubaybay sa maritime traffic na PortWatch:
Naglabas ng bagong datos tungkol sa dami ng trapiko ng pagpapadala sa Strait of Hormuz. Batay dito, noong Hunyo 2026, mga 50 oil tanker at 40 container ang dumaan sa Strait of Hormuz. Samantalang anim na buwan bago nito, noong Disyembre 2025, ang buwanang pagdaan ng mga 1,150 tanker at 400 container ang naitala.
Washington – PortWatch maritime traffic monitoring system (Hunyo 2026) – Ipinapakita ng pinakabagong datos ng PortWatch na sa kabila ng muling pagbubukas ng Strait of Hormuz pagkatapos ng memorandum of understanding ng Iran at Amerika, ang dami ng pagdaan ng mga barko sa estratehikong daang ito ay nananatiling malayo sa antas bago ang digmaan.
Batay sa estadistikang ito, noong Hunyo 2026, mga 50 oil tanker at 40 container ang dumaan sa Strait of Hormuz, samantalang noong Disyembre 2025 (anim na buwan lamang ang nakalipas) ay karaniwang mga 1,150 tanker at 400 container ang buwanang dumadaan sa rutang ito.
Unti-unting pagbuti ng kalakaran; ngunit malayo pa rin sa panahon bago ang digmaan
Batay sa mga internasyonal na ulat, bago magsimula ang digmaan noong Pebrero 28, 2026, karaniwang mga 130 komersyal na barko ang dumadaan araw-araw sa Strait of Hormuz. Sa panahon ng digmaan, ang bilang na ito sa ilang araw ay bumaba sa isa lamang, at ang average na araw-araw ay mga 10 barko, na nagpapakita ng 95 porsyentong pagbaba kumpara sa panahon bago ang digmaan.
Pagkatapos ng pagpirma ng 14-artikulo na memorandum of understanding ng Iran at Amerika noong Hunyo 18 at ang muling pagbubukas ng Strait of Hormuz, ang kalakaran ng mga pagdaan ay unti-unting bumuti. Batay sa datos ng mga shipping analyst, noong Hunyo 24, isang bagong rekord ang naitala, at 78 barko ang dumaan sa Strait of Hormuz, na siyang pinakamataas na bilang mula nang magsimula ang digmaan. Ang bilang na ito ay katumbas ng mga 57 porsyento ng araw-araw na dami bago ang digmaan.
Patuloy na mga hamon; hindi pagkakasundo sa pamamahala ng kipot
Sa kabila ng relatibong pagbuti na ito, ang mga pagdaan ay nahaharap pa rin sa mga hamon. Noong Hunyo 25, isang cargo ship malapit sa Strait of Hormuz ang tinarget ng pag-atake, na naging dahilan upang ang ilang mga kumpanya ng pagpapadala ay huminto sa kanilang mga plano. Gayundin, ang IRGC ng Iran ay nagprotesta laban sa paggamit ng isang "bagong ruta" na inihayag ng Oman at ng International Maritime Organization (IMO), at tinawag itong "hindi katanggap-tanggap at lubhang mapanganib." Bilang resulta ng mga hindi pagkakasundo na ito, sinuspinde ng United Nations ang programa ng paglikas sa mahigit 11,000 mandaragat na naliligaw sa Persian Gulf.
Sa kabila ng mga hamon na ito, noong Hunyo 24, mga 62 barko ang dumaan sa Strait of Hormuz. Gayundin, mula Hunyo 18 hanggang 22, karaniwang mga 29 barko ang dumadaan araw-araw sa daang ito, na katumbas ng bahagyang higit sa 20 porsyento ng antas bago ang digmaan.
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