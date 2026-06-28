Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Pagsisimula ng pre-selling ng bus ticket para sa paglipat ng mga nagdadalamhati ng martir na pinuno simula bukas.
Pinuno ng Road Maintenance and Transportation Organization:
Ang pre-selling ng bus ticket para sa paglipat ng mga nagdadalamhati ng martir na pinuno ay magsisimula bukas.
Ang pre-selling ng bus ticket ay gagawin para sa mga petsang Hulyo 3 hanggang 6 patungong Tehran; Hulyo 6 at 7 patungong Qom; at Hulyo 7 hanggang 11 patungong Mashhad.
Tehran – Road Maintenance and Transportation Organization (Hunyo 28, 2026) – Si Mehdi Khezri, pinuno ng Road Maintenance and Transportation Organization, ay nag-ulat ng pagsisimula ng pre-selling ng bus ticket para sa paglipat ng mga nagdadalamhati na lalahok sa seremonya ng prusisyon ng martir na pinuno ng Islamic Revolution simula sa Linggo (Hunyo 29).
Batay sa anunsyo ng organisasyong ito, ang pre-selling ng bus ticket ay gagawin para sa mga petsang Hulyo 3 hanggang 6 patungong Tehran. Gayundin, ang pre-selling para sa paglalakbay patungong Qom ay gagawin sa mga petsang Hulyo 6 at 7, at para sa paglalakbay patungong Mashhad sa panahon ng Hulyo 7 hanggang 11.
Batay sa mga napagdesisyunan, mula Hulyo 2 sa loob ng 9 na araw, ang mga paghihigpit ay ipapatupad sa pre-selling ng mga intercity bus ticket upang ang paglipat ng mga pasahero sa mga lungsod kung saan gaganapin ang seremonya ay maganap nang walang anumang problema. Ang hakbang na ito ay ginawa sa kahilingan ng Road Maintenance and Transportation Organization at upang matugunan ang mataas na dami ng paglipat ng mga pasahero sa mga araw na ito. Ang managing director ng Bus Passenger Transport Union ay nagpahayag din na ang mga kumpanya ng transportasyon ay maglalaan ng malaking bahagi ng kanilang kapasidad para sa paglipat ng mga nagdadalamhati.
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