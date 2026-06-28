Video| Isang matandang tradisyon ng pag-aalay ng pagkain sa nayon ng Karmzd, Savadkuh, sa araw ng Ashura ang naging paksa ng mga larawan at ulat sa ta

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Isang matandang tradisyon ng pag-aalay ng pagkain sa nayon ng Karmzd, Savadkuh, sa araw ng Ashura ang naging paksa ng mga larawan at ulat sa taong ito. Ang ritwal na ito ay isang halimbawa ng pagpapakita ng debosyon at pagkakaisa ng mga residente sa paggunita sa pagkamartir ni Imam Hussein (sumakanya nawa ang kapayapaan).
✨ Ang Tradisyon ng "Sini-ye Ghaza" (Tray ng Pagkain)
Ayon sa mga ulat, ang tradisyong ito ay halos isang daang taon nang ginagawa sa nayon ng Karmzd, na matatagpuan sa distrito ng Savadkuh sa lalawigan ng Mazandaran, Iran.
· Sino ang kalahok: Ang ritwal ay isinasagawa ng lahat ng kababaihan sa nayon.
· Ano ang kanilang ginagawa: Ang bawat isa sa kanila ay naghahanda at nagdadala ng isang tray (sini) ng pagkain.
· Kailan ito ginaganap: Ang tradisyong ito ay ginaganap taun-taon tuwing gabi ng ikapito ng Muharram at sa araw ng Ashura (ang ikasampung araw ng Muharram).
💎 Kahalagahan at Konteksto
Ang pag-aalay at pamamahagi ng pagkain (na kilala bilang "nazri") ay isang malalim na nakatanim na kaugalian sa kulturang Iranian sa panahon ng Muharram. Ito ay hindi lamang isang relihiyosong obligasyon kundi isang paraan din upang:
· Magpahayag ng pakikiisa: Ipinapakita nito ang sama-samang pagdadalamhati at suporta para sa mga nagdadalamhati.
· Magbahagi ng mga pagpapala: Ang pagkain ay itinuturing na isang paraan upang makakuha ng mga pagpapala (barakah) at ipinamamahagi sa mga nagdadalamhati, dumadaan, at mahihirap.
· Panatilihin ang tradisyon: Ang ritwal na ito ay isang buhay na patunay ng pagpapanatili ng mga lumang kaugalian ng mga residente ng Karmzd, isang nayon na kilala bilang "Dar al-Mu'minin" (Tahanan ng mga Mananampalataya) ng Savadkuh.
Ang tradisyong ito ay isang makapangyarihang halimbawa kung paano ang mga komunidad sa Iran ay nagpapahayag ng kanilang pananampalataya at pagkakaisa sa pamamagitan ng mga gawaing pangkomunidad, na ginagawang sentral na bahagi ng paggunita sa Ashura ang pag-aalay ng pagkain.
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