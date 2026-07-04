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Video| Kapag ang puso ay naroroon, ang tungkod ay nagiging pakpak ng paglipad...

4 Hulyo 2026 - 07:51
News ID: 1835083
Video| Kapag ang puso ay naroroon, ang tungkod ay nagiging pakpak ng paglipad...

Kapag ang puso ay naroroon, ang tungkod ay nagiging pakpak ng paglipad...

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Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Kapag ang puso ay naroroon, ang tungkod ay nagiging pakpak ng paglipad...

#Dapat_Bumangon

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