  1. Home
  2. serbisyo
  3. Iran

Jackson Hinkle, Amerikanong aktibistang media: Itinuro ni Sayyid Ali Khamenei sa mundo; "Kamatayan bago ang kahihiyan"

4 Hulyo 2026 - 09:45
News ID: 1835164
Jackson Hinkle, Amerikanong aktibistang media: Itinuro ni Sayyid Ali Khamenei sa mundo; "Kamatayan bago ang kahihiyan"

Jackson Hinkle, Amerikanong aktibistang media: Itinuro ni Sayyid Ali Khamenei sa mundo; "Kamatayan bago ang kahihiyan".

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Jackson Hinkle, Amerikanong aktibistang media: Itinuro ni Sayyid Ali Khamenei sa mundo; "Kamatayan bago ang kahihiyan"

..........

328

Tags

Your Comment

You are replying to: .
captcha