Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Jackson Hinkle, Amerikanong aktibistang media: Itinuro ni Sayyid Ali Khamenei sa mundo; "Kamatayan bago ang kahihiyan"
..........
328
Jackson Hinkle, Amerikanong aktibistang media: Itinuro ni Sayyid Ali Khamenei sa mundo; "Kamatayan bago ang kahihiyan".
Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Jackson Hinkle, Amerikanong aktibistang media: Itinuro ni Sayyid Ali Khamenei sa mundo; "Kamatayan bago ang kahihiyan"
..........
328
Your Comment