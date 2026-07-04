Video| Deutsche Welle: Milyun-milyong Iranian ang nagpakita ng kapangyarihan ng pambansang pagkakaisa sa pagpapaalam sa martir na pinuno

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 Deutsche Welle: Milyun-milyong Iranian ang nagpakita ng kapangyarihan ng pambansang pagkakaisa sa pagpapaalam sa martir na pinuno.
Ang German network na Deutsche Welle, sa pagpapakita ng seremonya ng pagpapaalam sa martir na pinuno ng Iran, ay nag-ulat ng milyun-milyong presensya ng mga tao sa Mosalla ng Tehran at inilarawan ang pagtitipon na ito bilang isa sa pinakamalaking mga eksena ng popular na pagpapaalam.
Isinulat ng media na ito: Milyun-milyong nagdadalamhati, na may pulang bandila, sa gitna ng luha, sigaw, at pagluluksa, ay nagtipon upang magpaalam sa kanilang martir na pinuno.
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