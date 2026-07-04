Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Mga detalye ng pagpupulong ng espesyal na kinatawan ng pamahalaan ng Thailand kay Araghchi
Si Pamran Pree Pamida Tokara, Tagapangulo ng Advisory Council on Foreign Policy ng Thailand, na naglakbay sa Tehran bilang kinatawan ng hari at pamahalaan ng kanilang bansa upang dumalo sa seremonya ng pagbibigay-pugay sa pinunong martir ng Rebolusyong Islamiko, ay nakipagpulong kay Seyyed Abbas Araghchi, Kalihim ng Ugnayang Panlabas, noong Biyernes ng gabi.
Ang mataas na opisyal ng Thailand na ito ay naghatid ng pakikiramay at pakikiisa ng hari, punong ministro, pamahalaan, at mamamayan ng kanilang bansa sa pamahalaan at mamamayan ng Iran, at nagpaabot ng pakikiramay sa pagkamartir ng dakilang pinuno ng Rebolusyong Islamiko na iginagalang ng lahat ng uri ng tao, gayundin sa pagkamartir ng ilang opisyal at mamamayan ng Iran sa panahon ng ipinataw na digmaang Amerikano-Zionista.
Ang Kalihim ng Ugnayang Panlabas ng ating bansa, sa pagpapahalaga sa pagdalo ng espesyal na sugo ng Thailand sa seremonya ng pagbibigay-pugay sa mataas na katayuan ng pinunong martir ng Rebolusyong Islamiko, ay nagpasalamat sa mga mensahe ng pakikiramay at pagpapahayag ng pakikiisa ng hari, pamahalaan, at mamamayan ng Thailand sa pamahalaan at mamamayan ng Iran.
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