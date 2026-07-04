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Video| Isang babaeng Bosnian sa seremonya ng pagpapaalam: "Nawalan kami ng aming ama"

4 Hulyo 2026 - 11:20
News ID: 1835234
Video| Isang babaeng Bosnian sa seremonya ng pagpapaalam: "Nawalan kami ng aming ama"

Isang babaeng Bosnian sa seremonya ng pagpapaalam: "Nawalan kami ng aming ama".

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Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Isang babaeng Bosnian sa seremonya ng pagpapaalam: "Nawalan kami ng aming ama".

Isang babaeng mula sa Bosnia sa seremonya ng pagpapaalam sa martir na pinuno ng Iran ay nagsabi: "Ang bansa ng Bosnia ay may utang na loob kay Ayatollah Khamenei hanggang sa katapusan ng kanilang buhay; nawalan kami ng aming ama at ngayon ang aming mga mata ay nakatuon sa dangal, tagumpay, at kapangyarihan ng Iran."

#Dapat_Bumangon

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