Video| Isang babaeng Bosnian sa seremonya ng pagpapaalam: "Nawalan kami ng aming ama"

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Isang babaeng Bosnian sa seremonya ng pagpapaalam: "Nawalan kami ng aming ama".
Isang babaeng mula sa Bosnia sa seremonya ng pagpapaalam sa martir na pinuno ng Iran ay nagsabi: "Ang bansa ng Bosnia ay may utang na loob kay Ayatollah Khamenei hanggang sa katapusan ng kanilang buhay; nawalan kami ng aming ama at ngayon ang aming mga mata ay nakatuon sa dangal, tagumpay, at kapangyarihan ng Iran."
#Dapat_Bumangon
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