Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Ekspertong Lebanese: Ang milyun-milyong pagdalo ng mga tao sa seremonya ng pamamaalam sa Pinunong Martir ay isang matinding tugon sa Amerika
Si Ali Baydoun, eksperto at propesor ng political science at international relations mula sa Lebanon: "Ang milyun-milyong pagdalo ng mga tao sa seremonya ng pamamaalam at libing ng Pinunong Martir ng Rebolusyong Islamiko ay isang matinding tugon sa mga desperadong pagtatangka ng Amerika na maghasik ng kaguluhan at lumikha ng panloob na pagkakabaha-bahagi at suportahan ang mga mapaghimagsik na kilusan, at nagpapakita na ang mga plano ng destabilisasyon ng Islamic Republic of Iran ay nabigo."
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