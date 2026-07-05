Video| Kuwento ng mga Aktibistang Media tungkol sa Martir na Lider; Ang Taong Dinumog ng Milyun-milyong Tao upang Ihatid

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:- Kuwento ng mga Aktibistang Media tungkol sa Martir na Lider; Ang Taong Dinumog ng Milyun-milyong Tao upang Ihatid.
Sa gilid ng seremonya ng pagpapaalam, nagsalita ang mga aktibistang media tungkol sa katauhan, pagkatao, at impluwensya ng martir na lider ng Rebolusyon. Inilarawan nila ang milyun-milyong pagdalo ng mga tao bilang isang patunay ng malalim na ugnayan sa pagitan ng bansa at ng kanilang lider.
#Dapat_Tayong_Bumangon
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