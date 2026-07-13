Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-UNICEF: 3.7 Milyong Bata sa Afghanistan ang Nasa Panganib ng Matinding Gutom.
Ang United Nations Children's Fund (UNICEF) ay nagbabala tungkol sa lumalalang malnutrisyon sa Afghanistan, na nag-ulat na 3.7 milyong batang wala pang limang taong gulang ang nasa panganib ng matinding gutom sa bisperas ng peak season ng malnutrisyon, at nanawagan para sa agarang aksyon at pagpopondo. Sinabi ng UNICEF na ang kalagayan ng malnutrisyon sa 26 na lalawigan ng Afghanistan ay mas malala kaysa noong nakaraang taon, at ang kakulangan ng pagkain, paglaganap ng mga sakit, mahinang serbisyong pangkalusugan, at kakulangan ng pondo ay nagpapalala ng krisis. Binigyang-diin ng ahensya na hanggang ngayon, 16 porsyento lamang ng pondong kailangan ng UN para sa makataong tulong sa Afghanistan ang naibigay.
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