Video| Pag-atake ng American Naval Unmanned Suicide Vessel sa Bahonar Pier sa Bandar Abbas

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-Pag-atake ng American Naval Unmanned Suicide Vessel sa Bahonar Pier sa Bandar Abbas.
Ayon sa mga ulat mula sa iba't ibang internasyonal na mapagkukunan at sa pahayag ng US Central Command (CENTCOM), ang mga puwersa ng Amerika ay nagsagawa ng isang pag-atake sa Bandar Abbas Naval Base noong Linggo gamit ang mga unmanned surface vessel (USV) . Ang mga sasakyang ito, na may tatlong yunit ng Corsair, ay naglunsad ng isang "one-way attack" na naglalayon sa isang pasilidad ng pagpapanatili ng submarino at barko sa daungan .
Ayon kay CENTCOM, ito ang unang pagkakataon na ang mga puwersang Amerikano ay gumamit ng mga sea drone sa mga operasyong pangkombat . Isang video ng operasyon ang inilabas, na nagpapakita ng tatlong mabilis na sasakyang pandagat na papalapit at sumabog malapit sa mga pantalan, na nagdulot ng malalaking apoy at usok . Inilarawan ng militar ng US ang pag-atake bilang isang hakbang upang "pahinain ang kakayahan ng Iran na ipagpatuloy ang pag-atake sa mga komersyal na barko" .
Ang insidenteng ito ay dumating sa gitna ng tumitinding tensyon sa pagitan ng US at Iran, partikular na tungkol sa kontrol sa Strait of Hormuz, kasabay ng mga kontrobersyal na pahayag ni Pangulong Trump tungkol sa estratehikong daluyan ng tubig na ito .
...........
328
Your Comment