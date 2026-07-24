Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-Bagong Equation; Para sa Bawat Iranian na Martir, Isang Sundalong Amerikano ang Mapapahamak.
Ang kumander ng Khatam al-Anbiya Central Headquarters ay nagsabi: "Ang panuntunang napatunayan na nating gumagana sa kaaway ay itinuturing naming mula sa sandaling ito bilang ang tiyak at ipinahayag na equation ng larangan ng digmaan: bilang kapalit ng pagkamartir ng bawat isa sa mga marangal na mamamayan ng Islamic Iran, isang sundalong Amerikano ang mapapahamak. Naghanda kami para sa inyo ng mga libre at direktang tiket patungo sa impiyerno."
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