Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-Bahrain at Kuwait ay May Papel sa Airstrike Laban sa Iran.
Ang Wall Street Journal, na binanggit ang mga taong may kaalaman sa usapin, ay nag-ulat na ang Bahrain at Kuwait ay lihim na nagpadala ng mga fighter jet upang atakihin ang mga target sa loob ng Iran—isang hakbang na itinuturing na unang direktang retaliatory action ng dalawang Arabong bansa laban sa Tehran, at nagpapakita ng mahirap na posisyon na kinakaharap ng mga Arabong bansa sa lumalawak na digmaan. Ayon sa ilan sa mga taong ito, ang mga airstrike noong unang bahagi ng buwang ito ay naglalayon sa mga drone at missile storage depot, kasama ang iba pang mga military site. Idinagdag nila na ang United Arab Emirates—na sa unang bahagi ng digmaan ay ilang beses nang umatake sa Iran—ay nagbigay ng target intelligence at air defense cover para sa mga pag-atakeng ito; isang hakbang na nagpapahiwatig ng pagbuo ng lumalagong kooperasyon ng mga Arabong bansa sa pagharap sa Iran.
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