Pag-atakeng Misil ng Yemen sa Israel; Pagtigil sa Operasyon ng Ben Gurion Airport

Isang ballistic missile na may hypersonic capability mula sa Yemen ang tumama sa Ben Gurion Airport sa Tel Aviv, Israel. Ayon sa tagapagsalita ng Sandatahang Lakas ng Yemen, si Brigadier Yahya Saree, matagumpay ang operasyon at nagdulot ito ng pagtakbo ng libu-libong mamamayang Israeli sa mga kanlungan. Pansamantalang nahinto ang mga aktibidad sa paliparan.
Mga Pangunahing Detalye:
Gamit ang missile na tinatawag na Palestine-2, isinagawa ang operasyon sa Lod Airport (Ben Gurion).
Sa video na pahayag, nanawagan si Saree sa mga mamamayan ng mga bansang Arabo at Islamiko na magsagawa ng protesta bilang suporta sa Gaza, na patuloy umanong nasa ilalim ng mapang-aping blockade at walang tigil na pambobomba.
Ayon sa militar ng Israel, isang missile mula sa Yemen ang na-detect at na-intercept ng air defense system, na naging dahilan ng pag-activate ng mga alarm sa Tel Aviv, Jerusalem, at iba pang lungsod.
Konteksto ng Konflikto:
Ayon sa mga ulat ng media sa Israel tulad ng Channel 12, ito na ang ikalawang missile strike mula sa Yemen sa loob ng 48 oras.
Pansamantalang ipinahinto ang mga flight sa Ben Gurion Airport bilang pag-iingat.
Ang mga pwersa ng Yemen ay nagsagawa na rin ng mga pag-atake sa mga barkong may koneksyon sa Israel sa Red Sea, at nagdeklara ng air blockade sa paliparan ng Tel Aviv at sea blockade sa mga daungan ng Haifa at Eilat.
Ang tensyon sa rehiyon ay patuloy na tumitindi, at ang mga pag-atake mula sa Yemen ay bahagi ng mas malawak na tugon kaugnay ng digmaan sa Gaza. Kung nais mong pag-aralan ang epekto nito sa diplomatikong kalagayan o mga estratehikong alitan sa rehiyon, bukas akong tumulong pa.
