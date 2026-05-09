Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: BalitangABNA24:- FAO: Tumataas ang Pandaigdigang Presyo ng Pagkain Dahil sa Digmaan ng Iran at Tensyon sa Gitnang Silangan.
Inihayag ng Food and Agriculture Organization ng United Nations na ang pandaigdigang presyo ng pagkain ay tumaas sa ikatlong magkakasunod na buwan dahil sa lumalalang tensyon sa Gitnang Silangan at ang pagkagambala sa Strait of Hormuz.
Inaasahan ng FAO na ang pandaigdigang suplay ng mga butil ay mananatiling matatag hanggang 2026, na may pagtaas ng produksyon na humigit-kumulang 6% kumpara noong nakaraang taon. Gayunpaman, may kawalan pa rin ng katiyakan tungkol sa produksyon ng trigo sa susunod na taon, dahil ang pagsasara ng Strait of Hormuz ay nagpataas ng mga gastos sa enerhiya at mga kemikal na pataba.
