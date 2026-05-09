Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: BalitangABNA24:- Ang panukalang legal na rehimen para sa Strait of Hormuz ay nagiging pinal.
Pangulo ng National Security Commission ng Majlis (Parliament):
Maraming pulong ang naganap kasama ang mga kaugnay na ahensya, kabilang ang Ministry of Foreign Affairs at ang Ports and Maritime Organization tungkol sa panukalang legal na rehimen para sa Strait of Hormuz.
Ang panukalang ito ay tatalakayin at aaprubahan sa pambansang kapulungan sa sandaling magsimula ang trabaho ng Majlis, at ito ay magiging isang pananggalang at permanenteng batas.
