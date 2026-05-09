Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: BalitangABNA24:- Mga Detalye ng 11-Punto na Panukala ng Majlis para Kontrolin ang Strait of Hormuz.
Bawal ang pagpasok ng anumang kaaway na sasakyang pandagat sa Persian Gulf at Gulf of Oman.
Lubos na ipinagbabawal ang pagdaan ng mga sasakyang pandagat na nauugnay sa rehimeng Zionista sa Strait of Hormuz.
Lahat ng kita mula sa Strait of Hormuz ay dapat lamang tanggapin sa Rials.
Ang Armed Forces General Staff ang magiging awtoridad para sa lahat ng aksyon sa Strait of Hormuz.
Ang mga bansang nagdulot ng pinsala sa Iran ay dapat magbayad ng buong danyos.
Ang mga naka-freeze na ari-arian ng Iran sa bansa kung saan pagmamay-ari ang barko ay dapat agad at walang kundisyon na palayain.
Ang mga toll para sa mga barko ay tatanggapin sa Rials at iba pang balidong pera batay sa mga rate ng Central Bank.
