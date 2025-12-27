  1. Home
Video/Larawan | PANOORIN | Inilipat ang mga satellite ng Iran patungo sa launch pad / Ang paglulunsad ay bukas, Linggo, 16:38 (oras ng Iran)

27 Disyembre 2025 - 19:23
Ang Soyuz 2.1-b space launch vehicle, na may sakay na tatlong Iranian satellites—Tolou-3, Zafar-2, at Kowsar 1.5—ay umalis mula sa technical complex ng Vostochny Cosmodrome at nagsimulang tumungo sa itinakdang launch pad.

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24 :- Ang Soyuz 2.1-b space launch vehicle, na may sakay na tatlong Iranian satellites—Tolou-3, Zafar-2, at Kowsar 1.5—ay umalis mula sa technical complex ng Vostochny Cosmodrome at nagsimulang tumungo sa itinakdang launch pad.

Bukod sa kargamentong pag-aari ng Iran, ang nasabing launch vehicle ay may dala ring dose-dosenang iba pang mga satellite. Ayon sa iskedyul, sisimulan nito ang paglalakbay patungo sa Earth orbit bukas ng hapon, ika-7 ng Dey (28 Disyembre), ganap na 16:38 sa oras ng Iran.

Maikling Expanded Analytical Commentary

Strategic & Scientific Developments Series

Ang kaganapang ito ay sumasalamin sa patuloy na pag-unlad ng Iran sa larangan ng agham pangkalawakan at teknolohiyang pang-satellite, sa kabila ng umiiral na pandaigdigang hamon at paghihigpit. Ang sabayang paglulunsad ng maraming satellite gamit ang isang internasyonal na launch platform ay nagpapakita ng:

1. Teknolohikal na Kakayahan at Kooperasyon

Ang paggamit ng Soyuz 2.1-b ay nagpapahiwatig ng antas ng teknikal na integrasyon at kooperasyong internasyonal sa larangan ng space science.

2. Sibil at Siyentipikong Layunin

Ang mga satellite tulad ng Tolou at Zafar ay karaniwang inuugnay sa remote sensing, komunikasyon, at pananaliksik, na mahalaga sa disaster management, agrikultura, at pambansang kaunlaran.

3. Pangmatagalang Estratehiya

Ang ganitong mga paglulunsad ay bahagi ng mas malawak na estratehiya upang palakasin ang independiyenteng kakayahan sa espasyo at kaalamang pang-agham sa rehiyon.

Sa kabuuan, ang misyong ito ay hindi lamang isang teknikal na tagumpay kundi isang simbolikong hakbang ng siyentipikong pagpapatuloy at pambansang determinasyon sa larangan ng eksplorasyong pangkalawakan.

...........

