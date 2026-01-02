Ang Pangunahing Layunin ng Pamahalaan ni Amir al-Mu’minin Imam Ali (AS) ay ang Patnubayan ang mga Tao

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24 :- Batay sa ulat ng Pandaigdigang Ahensiya ng Ahl al-Bayt (AS) – ABNA24، sinabi ni Ustad Sayyid Mojtaba Nourmofidi، propesor sa Hawza ng Qom at Pangulo ng Research Institute of Contemporary Fiqh، sa isang panayam sa ABNA24:
“Ang ugnayan sa pagitan ng kalayaan sa pagpapahayag at ang hangganan ng lehitimong pagpuna kumpara sa mga kilos na nagbabanta sa pampublikong seguridad ay kabilang sa mga pinaka-ugat na katanungan sa larangan ng pampulitikang fiqh. Hanggang sa kasalukuyan, ito ay nagsisilbing mahalagang pamantayan sa pagsusuri ng pagiging lehitimo ng mga pamahalaan.”
Ang Pamamaraan ng Pamumuno ni Imam Ali (AS): Isang Gabay na Teoryang Pampulitika
Binanggit ni Ustad Nourmofidi ang kahalagahan ng paksang ito at sinabi:
“Ang mga pinuno at pamahalaan ay palaging humaharap sa mga kalaban at kritiko. Ang pangunahing tanong ay kung paano sila dapat pakitunguhan. Sa paaralan ng Ahl al-Bayt (AS), ang usaping ito ay may natatanging halaga, at upang masagot ito, kinakailangang balikan ang sirah o pamumuno ni Amir al-Mu’minin Ali (AS), sapagkat ang kanyang pamamahala ay hindi lamang isang ulat sa kasaysayan, kundi isang malinaw at gumagabay na teoryang pampulitika.”
Dagdag pa niya:
“Si Amir al-Mu’minin (AS) ay humarap sa iba’t ibang uri ng mga kalaban sa magkakaibang paraan—mula sa pagtitimpi at dayalogo hanggang sa matatag na pagkilos para sa pangangalaga ng katarungan at ng sistemang Islamiko.”
Paano Hinarap ni Imam Ali (AS) ang mga Kalabang Pampulitika?
Ipinaliwanag ng propesor na may tatlong antas ng mga kalaban sa panahon ng pamahalaan ni Imam Ali (AS):
1. Mga ideolohikal na kalaban – yaong may pagkakaibang paniniwala lamang; sila ay hinarap ng Imam sa pamamagitan ng pangangatwiran at pagpapaliwanag.
2. Mga pampulitikang tumututol – yaong hindi sumasang-ayon sa mga desisyon ng pamahalaan; sila ay hinarap sa pamamagitan ng lohika, pagtitimpi, at pagpaparaya.
3. Mga banta sa seguridad – yaong nagbanta sa kapayapaan at kaayusan ng lipunan; sa kanila, ipinatupad ang matatag at tiyak na pagkilos.
Idinagdag ni Nourmofidi
“Ang malinaw na halimbawa ng tatlong yugtong ito ay makikita sa pakikitungo ng Imam sa mga Khawarij—na nagsimula sa ideolohikal na pagtutol at humantong sa armadong pag-aalsa sa Nahrawan.”
Mga Prinsipyong Namayani sa Pampulitikang Pamamahala ni Amir al-Mu’minin (AS)
Sa pagpapaliwanag ng mga batayang prinsipyo ng pamamahala ni Imam Ali (AS), binigyang-diin ni Nourmofidi
“Ang katarungan, pangangalaga sa sistemang Islamiko, pagsasaalang-alang sa kapakanan ng nakararami, at paggalang sa dignidad ng tao ay apat na pangunahing haligi ng pamamahalang Alawi.”
Dagdag pa niya:
“Kahit sa harap ng mga kaaway, pinangalagaan ni Imam Ali (AS) ang dignidad ng tao at hindi kailanman lumihis sa landas ng katarungan at pagiging makatarungan.”
Binigyang-diin din niya na
“Sa kasalukuyan, ang mga pamahalaang Islamiko ay dapat gawing huwaran ang modelong ito upang mapanatili ang balanse sa pagitan ng kalayaan at seguridad, at maiwasan ang padalus-dalos o pansariling mga hakbang.”
Ang Pangunahing Layunin ng Pamahalaan ni Imam Ali (AS): Patnubayan ang Sangkatauhan
Sa pagtatapos, sinabi ni Sayyid Mojtaba Nourmofidi:
“Ang pangunahing layunin ng pamahalaan ni Amir al-Mu’minin (AS) ay ang paggabay sa mga tao tungo sa tunay na kaligayahan at sa pagiging malapit sa Diyos. Ang layuning ito ang dapat na masalamin sa lahat ng gawaing pampulitika, pangkultura, at panlipunan.”
Idinagdag pa niya:
“Sa panahong ito na lumilitaw ang mga bagong anyo ng banta at pagtutol, ang pamumuno ni Imam Ali (AS) ay nananatiling isang praktikal at makabuluhang gabay para sa mga sistemang panrelihiyon sa pamamahala ng mga tunggalian, habang pinangangalagaan ang seguridad at dignidad ng tao.”
