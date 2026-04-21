Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24 -: Pagtataka ng Isang Analista ng Amerika sa Paninindigan ng Iran Laban sa Isang Superpower Militar.
Ni Mehdi Hassan:
Ang Iran ay nahaharap sa pinakamakapangyarihang superpower militar sa kasaysayan ng sangkatauhan, ang pinakamayamang bansa sa mundo, at isang bansang may hawak na sandatang nukleyar. Ang Israel ay isa pang bansa na may sandatang nukleyar.
Dahil dito, ang Iran ay nahaharap sa dalawang militar na superpower na armado ng sandatang nukleyar, at ngayon ay nakatagal na ng mahigit 40 araw.
Ang kaisipan na ang Iran ay susuko sa unang linggo o unang buwan ng digmaang ito ay nagmumula sa ganap na kawalan ng kaalaman sa kasaysayan.
