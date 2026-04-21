Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24 -: Isang Ahente ng Mossad ang Nasawi sa Digmaan Laban sa Iran.
Ayon kay "David Barnea," pinuno ng Mossad, isa sa mga ahente ng espiya ng rehimeng Zionista ang namatay sa labas ng hangganan ng Israel sa kasagsagan ng digmaan laban sa Iran. Noong Martes, sa isang seremonya para sa Araw ng Paggunita, sinabi niya na ang ahenteng ito, na kilala sa alyas na "MEM," ay gumanap ng papel sa operasyon na tinawag na "Roaring Lion" laban sa Iran.
Ito ang unang pagkakataon na pormal na kinumpirma ng Mossad ang pagkamatay ng isa sa kanilang mga tauhan sa kasalukuyang digmaan laban sa Iran. Gayunpaman, walang mga detalye na inilabas tungkol sa pagkakakilanlan, eksaktong oras, at lugar ng insidente.
Sa isang maikling pahayag mula sa Mossad, nabanggit na ang ahenteng ito ay may mahalagang papel sa pangangalap ng impormasyon at pagsasagawa ng mga operasyon na may kinalaman sa mga programa ng Iran.
