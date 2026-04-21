Pangkalahatang-ideya ng mga Pag-atake ng Iran

21 Abril 2026 - 20:29
News ID: 1804923
Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24 -: Pangkalahatang-ideya ng mga Pag-atake ng Iran.

Nagsagawa ang Iran ng 8,695 na pag-atake gamit ang mga missile at drone sa 7 bansa sa rehiyon at sa nasasakupang teritoryo ng Quds. Ang United Arab Emirates ang tumanggap ng pinakamaraming pag-atake kumpara sa ibang mga bansa.

— United Arab Emirates: 2,819

— Nasasakupang Teritoryo (Occupied Territories): 1,357

— Saudi Arabia: 1,231

— Kuwait: 1,214

— Qatar: 730

— Bahrain: 717

— Iraq: 340

— Jordan: 287

