Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24 -: Pangkalahatang-ideya ng mga Pag-atake ng Iran.
Nagsagawa ang Iran ng 8,695 na pag-atake gamit ang mga missile at drone sa 7 bansa sa rehiyon at sa nasasakupang teritoryo ng Quds. Ang United Arab Emirates ang tumanggap ng pinakamaraming pag-atake kumpara sa ibang mga bansa.
— United Arab Emirates: 2,819
— Nasasakupang Teritoryo (Occupied Territories): 1,357
— Saudi Arabia: 1,231
— Kuwait: 1,214
— Qatar: 730
— Bahrain: 717
— Iraq: 340
— Jordan: 287
