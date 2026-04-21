Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24 -: Pagkikita ni Ms. Mahdieh Esfandiari sa Ministro ng Ugnayang Panlabas.
Si Ms. Mahdieh Esfandiari, isang mamamayan ng Iran na bumalik sa kanyang tinubuang-bayan matapos ang labing-apat na buwang pagkakakulong sa France dahil sa pagtutol sa genocide sa Gaza at pagsuporta sa mga inaapi sa Palestine, ay nakipagpulong kay Seyed Abbas Araghchi, Ministro ng Ugnayang Panlabas, noong Martes ng hapon.
Sa pagpupulong, ipinahayag ni Ms. Esfandiari ang mga nangyari sa nakalipas na dalawang taon at nagpasalamat sa patuloy na pagsubaybay ng Ministri ng Ugnayang Panlabas at ng Kagalang-galang na Ministro para sa kanyang paglaya mula sa bilangguan at sa pagbibigay-daan upang makabalik sa kanyang bansa. Nagpasalamat din siya sa tulong at suporta mula sa Deputy Ministry for Consular Affairs and Iranians, gayundin sa Embahada ng Islamic Republic of Iran sa Paris sa nakalipas na 14 na buwan.
Nagpahayag ng kasiyahan ang Ministro ng Ugnayang Panlabas sa paglaya at pagbabalik ni Ms. Esfandiari sa bansa. Pinuri niya ang kanyang moral na katapangan sa pagsuporta sa mga inaapi sa Palestine at ang kanyang mataas na moral sa panahon ng pagkakakulong. Binigyang-diin niya na itinuturing ng Ministri ng Ugnayang Panlabas na likas na tungkulin nito ang pagsuporta sa mga karapatan ng mga mamamayan ng Iran sa lahat ng dako ng mundo at hindi magsasawang pagbutihin ang mga ito.
..........
328
Your Comment